МИД РФ: саммит НАТО подтвердил деструктивный подход блока в отношении России

НАТО применят к РФ два подхода - сдерживание и диалог.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что итоги саммита стран-членов Североатлантического Альянса показали деструктивный подход в отношении России. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

Она также подчеркнула, что заявление НАТО о коллективной обороне в случае нападения России в космосе способно затруднить сотрудничество в данной сфере, которое касается достижения договоренностей о запрете использования космического пространства для ведения конфликтов.

Мы фиксируем позицию альянса по России как застывшую, сохраняется деструктивный, так называемый двойной подход - сдерживание и диалог. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По ее словам, российские власти рассчитывают, что новая стратегия Североатлантического Альянса будет отражать действительные реалии времени, а не фантазии стран-членов военно-политического блока.

Ранее Захарова заявила, что посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернется к месту несению своей службы на следующей неделе. Американский посол Джон Салливан также вернется на свое место службы в Москве.

Видео: МИД РФ