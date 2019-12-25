МИД РФ объявил о выдворении сотрудника посольства Эстонии

МИД РФ призвал Таллин остановиться и не усложнять обостренную ситуацию в отношениях.

Министерство иностранных дел России объявило сотрудника эстонской дипломатической миссии персоной нон грата на основе принципа взаимности. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломату предписано покинуть территорию РФ в течение семи дней.

Посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве. из сообщения МИД РФ

В ведомстве напомнили, что в июле текущего года был объявлен персоной нон грата и выслан из страны консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, так как его задержали "с поличным во время проведения шпионской операции". В ответ на это Таллин объявил персоной нон грата сотрудника дипломатической миссии РФ. МИД России призвал своих эстонских коллег остановиться и не усложнять обостренную ситуацию в отношениях.

Напомним, Лятте задержали в Санкт-Петербурге 6 июля при получении от россиянина информации закрытого характера.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс ввел в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов.

Фото: МИД РФ