Мария Захарова считает, что Лондон продолжает конфронтацию с Россией.

МИД: Москва оставляет за собой право ответить на санкции Великобритании. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. По словам чиновницы, РФ готова принять ответные адекватные меры на очередные ограничения что стороны Лондона. При этом дипломаты будут основываться на принципе взаимности.

Рассматриваем это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России. Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских отношениях Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД подчеркнули, что введение антироссийских санкций Великобританией показывает неготовность правительства отказаться от конфронтации в диалоге с РФ.

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Фото: МИД России