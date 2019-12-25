Лавров: Европа подает сигналы, что не может претендовать на самостоятельность

В МИД напомнили, что ЕС хочет, чтобы США вернулись в регион.

Сергей Лавров заявил, что Европа подает сигналы, что не может претендовать на самостоятельность в новом полицентричном мироустройстве. Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал иранским журналистам с Гостелерадио. По мнению министра, ЕС выступает за возвращение США в регион, что не может говорить о ее самостоятельности.

Европейцы, к сожалению, все больше говорят, что им хочется восстановления евроатлантической солидарности, чтобы и США вернулись в Европу...Если это так, то Европа не будет одним из полюсов новой полицентричной системы международных отношений Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник отметил, что Вашингтон сохраняет влияние на Европу. При этом США постараются максимально сократить число претендентов в данном регионе. Поэтому Белый дом выбрал Китай в качестве новой угрозы, учитывая то, что национальная экономика страны мощно развивается в последние годы.

С общечеловеческой точки зрения очень странно объявлять КНР угрозой всему западному миру за то, что она развивает свою экономику, поднимает благополучие своих граждан, более эффективно обеспечивает свою безопасность. Это менталитет, доставшийся из прошлой эпохи, с которым нужно расставаться Сергей Лавров, глава МИД России

В МИД подчеркнули, что многополярный мир - это только вопрос времени. Лавров уверен, что невозможно остановить историю или затромозит процесс формирования нового мироустройства.

Лавров рассказал о способах снижения негативных эффектов от санкций.

Видео: МИД России