Лавров рассказал о способах снижения негативных эффектов от санкций

Глава МИД России объяснил, что Россия ищет новые пути игнорирования западных ограничений.

Сергей Лавров рассказал о способах снижения негативных эффектов от западных санкций. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью Гостелерадио Ирана. По мнению министра, Москва ищет новые формы игнорирования негативного экономического эффекта от введенных ограничений. Сейчас речь идет об отказе от использования американского доллара, переноса центра тяжести на национальную валюту, применение новейших креативных схем по экономическому взаимодействию.

Это работает. Что касается экономических последствий, то нам удается не позволять торгово-экономическому сотрудничеству "съеживаться", в том числе и в отношениях Ирана с ЕАЭС Сергей Лавров, глава МИД России

Министр напомнил, что санкционные инструменты стали обыденными со стороны Запада. По мнению лаврова, в таких условиях невозможно доверять и полагаться на западные страны как на надежных партнеров. Он призвал опираться на принципы международного права, а нелегитимность введения санкций должна рассматриваться как можно чаще на площадках ООН.

Лавров пояснил, почему плану Ирана по Карабаху не уделили внимание.

Видео: МИД России