Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые антироссийские санкции США носят надуманный характер. Так она прокомментировала включение в санкционный список США физических и юридических лиц, близких к главе Чечни Рамзану Кадырову.
По словам Захаровой, США не предоставили никаких доказательств.
Это неуклюжий пиар-ход.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она отметила, что таким образом Штаты пытаются навязать в международном сообществе образ россиян, как нарушителей прав человека.
Ранее МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2".
Фото: pixabay.com
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