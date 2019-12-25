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Захарова заявила, что новые антироссийские санкции США носят надуманный характер
Сегодня, 11:39
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matveyvn

Захарова заявила, что новые антироссийские санкции США носят надуманный характер

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Она считает, что это неуклюжий пиар-ход.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые антироссийские санкции США носят надуманный характер. Так она прокомментировала включение в санкционный список США физических и юридических лиц, близких к главе Чечни Рамзану Кадырову.

По словам Захаровой, США не предоставили никаких доказательств.

Это неуклюжий пиар-ход.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, что таким образом Штаты пытаются навязать в международном сообществе образ россиян, как нарушителей прав человека.

Ранее МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2".

Фото: pixabay.com

Теги: захарова, мид рф, санкции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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