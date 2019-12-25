МИД Китая выразил Великобритании протест за отзыв лицензии у CGTN

Ван Вэньбинь считает, что китайский телеканал не нарушал британское законодательство.

МИД Китая выразил Лондону протест за отзыв лицензии у телеканала CGTN. Об этом журналистам на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь. Чиновник уточнил, что действия Британии наносят значительный ущерб отношениям с Пекином в культурно-гуманитарной сфере.

Британский регулятор оказал давление на CGTN, руководствуясь предрассудками и исходя из политических соображений...Мы выражаем по этому поводу решительный протест...Британская сторона откровенно придерживается двойных стандартов Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

В МИД считают, что китайский телеканал соблюдал британское законодательство и объективно освещал события. В Пекине настаивают на том, что Лондон должен прекратить политические махинации и исправить ошибки.

Напомним, что 4 февраля медиарегулятор Великобритании Ofcom отозвал лицензию у телеканала CGTN, который вещал на английском языке. Держателем лицензии являлась компания Star China Media Limited. Чиновники считают, что фирма не контролировала редакционную политику телеканала.

МИД Китая призвал содействовать стабилизации обстановки в Мьянме.

Фото: МИД Китая