Адвоката из Китая арестовали в Петербурге за разбой и похищение соотечественников

Сам Хуэй Ван не признает вину.

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 20 марта адвоката Балтийской коллегии адвокатов Хуэя Вана. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина обвиняется в похищении человека и разбое. Отмечается, что дело возбуждено 20 января, самого Вана задержали шестью днями позже.

Предполагается, что адвокат из Китая вместе с соучастниками напали на соотечественника, похитив у него ценности и деньги на сумму свыше 163 тысяч рублей. Затем злоумышленники поместили свою жертву и прибывших на место еще двух мужчин в автомобили и требовали 100 тысяч китайских юаней. К потерпевшим применяли насилие и похитили у них имущество на 79 тысяч рублей, пока держали в неустановленном ресторане. Двоим жертвам удалось сбежать.

Ван вину не признал, у суда просил домашний арест. Помощь китайцу оказывали переводчик и сразу пять адвокатов.

Фото, видео: объединенная пресс-служба городских судов