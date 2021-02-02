МИД Китая призвал содействовать стабилизации обстановки в Мьянме

Ван Вэньбинь прокомментировал захват власти военными в Мьянме.

МИД КНР призвал международное сообщество содействовать стабилизации обстановки в Мьянме. Об этом журналистам на регулярном брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь. Чиновник считает, что следует помочь стабилизировать политическую обстановку в Мьянме, а не провоцировать новые разногласия между сторонами внутреннего конфликта.

Все действия должны вносить вклад в обеспечение политической и социальной стабильности в Мьянме, а также во внутренние процессы примирения сторон и поддержание мира. Они не должны провоцировать усиление трений и усложнять ситуацию Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

Пекин рассчитывает на то, что конфликтующие стороны в Мьянме смогут в рамках Конституции и законодательства урегулировать имеющиеся разногласия, а также будут поддерживать политическую и социальную стабильность в стране.

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Видео: YouTube / SCMP Clips