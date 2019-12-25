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МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
Сегодня, 11:38
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lesjasap

МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok

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В Пекине считают обвинения США необоснованными.

МИД Китая ответил на обвинения предвыборного штаба Дональда Трампа в адрес TikTok. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь во время брифинга с журналистами пояснил, что американские обвинения против китайского приложений следует считать необоснованными. Ранее представители Трампа в Facebook заявили, что TikTok "следит за американцами".

Эти заявления абсолютно лишены фактических оснований

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

Штаб Трампа запустил рекламу в социальных сетях, которая посвящена слежке Китая за американским населением. В тексте говорится о том, что "TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне". Майк Помпео не исключил того, что приложение будет запрещено на территории США из-за передачи личных данных пользователей властям Пекина.

Анатолий Вассерман не исключил, что зарегистрируется в TikTok.

Теги: tiktok, дональд трамп, китай, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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