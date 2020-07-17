Туда или на YouTube он может прийти для воплощения нескольких идей.

Победитель интеллектуальный игр и журналист Анатолий Вассерман не исключил, что зарегистрируется в TikTok. Об этом он заявил в интервью "Петербургскому дневнику", оценив современную методику преподавания петербургского учителя Николая Милованова.

Вассерман отметил, что такие TikTok-ролики могут быть полезными при объяснении основ любой науки, но могут только привлечь к теме. Журналист подчеркнул, что такая манера подачи информации давно существует и активно обсуждается, хотя и не может позволить серьезно изучить какой-либо предмет. Вассерман вспомнил, что и ему приходилось объяснять сложную тему человеку, далекому от нее, и в таком общении журналист предпочитает не интернет, а личную беседу.

В новомодную соцсеть, наполненную различными короткими роликами, Вассерман может когда-нибудь прийти, как и на YouTube. Как признался журналист, у него есть задумки для передач, и площадкой для них может стать не только телевидение.

В разное время рассматривалось несколько идей для YouTube-шоу, но пока ни одна из них не использовалась. Сейчас у меня только телевизионная передача, и на YouTube ее тоже дублируют. <...> Кроме того, для меня телеканалы, YouTube и TikTok – это разные носители одной и той же информации. Анатолий Вассерман

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