Петербургский физик собрал более 100 тысяч подписчиков в TikTok

В роликах преподаватель описывает математические и физические формулы в виде забавных стишков, которые он придумывает сам.

Репетитор по физике из Петербурга прославился благодаря TikTok. Николай Милованов выкладывает в своем блоге юмористические обучающие ролики по физике и математике. Так он сообрал уже более 100 тысяч подписчиков.

В роликах преподаватель описывает математические и физические формулы в виде забавных стишков, которые он придумывает сам. Ролики уже собрали более 908 тысяч лайков.

Николай Милованов окончил физический факультет СПбГУ, преподавал в вузе, защитил кандидатскую диссертацию, занимался разработкой спектральной аппаратуры.

"Сколько радиан в развернутом угле": как 69-летний физик стал популярным тиктокером. Piter.TV побывал в гостях у физика.

Видео: TikTok