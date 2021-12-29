МИД Ирландии приветствовало решение России перенести район учений ВМФ

Глава Минобороны РФ Шойгу принял такое решение, чтобы не мешать ирландскому рыболовству.

Ирландия поприветствовала решение России о перенесении района проведения учений Военно-морского флота в Атлантическом океане. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Ковени.

По его словам, он направил советующее обращение своему российскому коллеге Сергею Шойгу, на что получил положительный ответ.

Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ. Саймон Ковени, глава МИД и Минобороны Ирландии

Посольство РФ в Ирландии подтвердило пересмотра решения Москвы по учениям, заявив, что Шойгу принял такое решение в качестве "жеста доброй воли", чтобы не мешать местному рыболовству.

В начале текущей недели Ковени завил, что Ирландия недовольна морскими учениями РФ у побережья страны. По его словам, предстоящие мероприятия не уместны "в контексте того, что происходит сейчас на Украине", и, кроме того, их планируют провести в экономической зоне Ирландии.

Военно-морской флот России планирует провести масштабные военные учения с 3 по 8 февраля. В них будут задействованы более 140 кораблей и свыше 10 тысяч военнослужащих.

Ранее в Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну.

Фото: Минобороны РФ