Пентагон: ситуация на Украине напоминает холодную войну

Марк Милли дал прогнозы и оценки возможной конфронтации в случае нападения РФ на Украину.

В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну. Такое заявление на брифинге в американском оборонном ведомстве сделал руководитель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли. Эксперт полагает, что Москве удалось стянуть к государственной границе с соседней страной войсковую группировку такого размера, которой мир не видел со времен холодной войны.

Мак Милли вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином заметили, что Вашингтон не считают эскалацию вооруженного конфликта неизбежным мероприятием. При этом США видят "время и место" для дипломатического урегулирования вопроса. Они призывают российскую сторону этим воспользоваться.

Я думаю, что вам нужно перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба. Они проводят ежегодные учения, мы за ними пристально наблюдали, но это другое. Марк Милли, генерал Пентагона

Милли добавил, что в том случае, если военное вторжение "разразится с тем размахом и масштабом", которое сейчас прогнозируется, то значительно от этого пострадает мирное население. Он предложил прессе представить, как боевые действия скажутся на плотной городской застройке, вдоль автомобильных дорог. Ситуацию в Пентагоне назвали ужасной и чудовищной.

Пентагон: РФ может захватить города в случае вторжения на Украину.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

