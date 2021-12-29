Пентагон: РФ может захватить города в случае вторжения на Украину

Ллойд Остин рассказал о переброске российских войск в регион возможного конфликта.

В Пентагоне утверждают, что Россия может захватить города в случае вторжения на Украину. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал американский министр по обороне Ллойд Остин. По мнению властей США, окончательное решение о нападении на Киев Москвой еще не принято.

Мы не считаем, что Путин принял окончательное решение использовать свои вооруженные силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов. Ллойд Остин, глава Пентагона

Чиновник заметил, что российская власть может устраивать провокационную политическую деятельность. В частности, речь идет о признании независимости "отколовшихся" от Украины территорий. В Пентагоне объявили о том, что на протяжении нескольких месяцев Россия перебрасывает боевые силы на полуостров Крым, распределяет войска вдоль государственной границы с Украиной, включая Белоруссию. Остин уверен, что войска продвигаются "последовательными и устойчивыми темпами с участием десятков тысяч военнослужащих". При этом в США фиксируют рост морской активности Военно-морского флота в северной части Атлантического океана и Средиземного моря.

Им нас не обмануть. Мы по-прежнему уделяем пристальное внимание российской дезинформации, включая создание потенциального предлога для дальнейшего вторжения или ударов по Донбассу. Ллойд Остин, глава Пентагона

Министр обороны США напомнил российской стороне о том, что любое нападение не только разожжет конфликт в регионе, но и нарушит основополагающие принципы национального суверенитета, территориальной целостности и самоопределения.

Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News