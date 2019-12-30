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МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана

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В результате удара пострадали американские военные базы.

МИД Ирака прокомментировал удары Ирана по военным базам США на территории Ирака. Сообщение было опубликовано на сайте иракского ведомства.

В МИД осудили действия соседнего государства и заявили о том, что намерены вызвать посла Ирана. Государство не хочет быть ареной противостояния или коридором для осуществления атак. Кроме того, в Ираке собираются не допустить нанесения ущерба другим странам. 

Напомним, 8 января Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке. Это стало ответом США на убийство генерала Касема Сулеймани. Дональд Трамп решил не продолжать военный конфликт, а ввести санкции против Ирана. 

Также ситуацию прокомментировали в МИД РФ. 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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