МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана

В результате удара пострадали американские военные базы.

МИД Ирака прокомментировал удары Ирана по военным базам США на территории Ирака. Сообщение было опубликовано на сайте иракского ведомства.

В МИД осудили действия соседнего государства и заявили о том, что намерены вызвать посла Ирана. Государство не хочет быть ареной противостояния или коридором для осуществления атак. Кроме того, в Ираке собираются не допустить нанесения ущерба другим странам.

Напомним, 8 января Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке. Это стало ответом США на убийство генерала Касема Сулеймани. Дональд Трамп решил не продолжать военный конфликт, а ввести санкции против Ирана.

Также ситуацию прокомментировали в МИД РФ.