Трамп объявил о введении санкций против Ирана

Глава Штатов добавил, что Вашингтон не хочет мира с восточным государством.

США введет новые экономические санкции против Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп во время своего официального заявления после иранского удара по американским базам в Ираке.

"Эти мощные санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Иран не поменяет своё поведение",

— сказал он.

Он также добавил, что во время атаки на военные объекты США никто не пострадал. Глава Штатов добавил, что Вашингтон хочет мира с восточным государством, и не хочет использовать военную мощь страны для разрешения ситуации.

Тегеран атаковал военные базы США в ночь на 8 января. В иранских СМИ писали, что в результате нападения погибло 80 человек. Атака стала ответной реакцией на убийство иранского генерала Касемы Сулеймани.

Видео: YouTube / The White House