Трамп сделал официальное заявление после ударов Ирана

Глава США заявил, что никто из людей в ходе ударов не погиб.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате атаки Ирана по американским авиабазам в Ираке никто не погиб. Глава Белого дома выступил с официальным заявлением.

По словам Трампа, США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие пока он является президентом страны. Он также добавил, что Вашингтон немедленно вводит новые мощные санкции против Ирана.

"Ни один американский солдат не пострадал во время атаки прошлой ночью. Все солдаты в безопасности, урон базе минимальный. Никто не погиб благодаря системам раннего оповещения. Иран — основной лидер терроризма и его стремление к получению атомного оружия должно быть остановлено",

- сказал Трамп

Трамп также сказал, что генерал Сулеймани был убит по его приказу. По его словам, иранский военный тренировал террористические организации и виновен в смерти американцев, а также стоял за нападением на посольство США в Багдаде.

Иран атаковал военные базы США в ночь на 8 января. В иранских СМИ писали, что в результате нападения погибло 80 человек. . Атака стала ответной реакцией на убийство иранского генерала Касемы Сулеймани.

Видео: YouTube / The White House