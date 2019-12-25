Дипломаты извинились перед пострадавшими гражданами.

МИД Австралии по ошибке раскрыл личные электронные адреса граждан. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала SBS. В СМИ уточнили, что дипломаты забыли скрыть личные данные пользователей, состоящих в переписке о ссуде на оплату проживания и билетов для граждан, которые застряли за границей.

Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие электронных адресов австралийцев, оказавшихся в затруднительном положении, пытаясь помочь им вернуться домой заявление МИД Австралии

Внешнеполитическое ведомство Австралии извинилось перед пользователями сайта за раскрытие информации о пользователях. В общей сложности в сеть утекло более чем 2,7 тысяч электронных адресов. Дипломаты отметили, что другие данные не были опубликованы.

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