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МИД Австралии по ошибке раскрыл личные электронные адреса граждан
Сегодня, 9:27
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lesjasap

МИД Австралии по ошибке раскрыл личные электронные адреса граждан

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Дипломаты извинились перед пострадавшими гражданами.

МИД Австралии по ошибке раскрыл личные электронные адреса граждан. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала SBS. В СМИ уточнили, что дипломаты забыли скрыть личные данные пользователей, состоящих в переписке о ссуде на оплату проживания и билетов для граждан, которые застряли за границей. 

Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие электронных адресов австралийцев, оказавшихся в затруднительном положении, пытаясь помочь им вернуться домой

заявление МИД Австралии

Внешнеполитическое ведомство Австралии извинилось перед пользователями сайта за раскрытие информации о пользователях. В общей сложности в сеть утекло более чем 2,7 тысяч электронных адресов. Дипломаты отметили, что другие данные не были опубликованы.

В Австралии спасли около ста дельфинов, выбросившихся на берег.

Фото: Pixabay.com

Теги: австралия, личные данные, мид, электронный адрес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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