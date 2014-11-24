МЧС предупреждает петербуржцев о сильном дожде и грозах

Спасатели рекомендуют соблюдать все меры предосторожности.

В воскресенье вечером, 16 мая, ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели рекомендуют соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, что в это воскресенье циклон их Архангельска принес похолодание, однако новая неделя начнется с теплой погоды: температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов.

Ранее Piter.tv писал, что Дворцовый мост засияет золотым в честь чемпионства "Зенита".

Фото: Piter.tv

