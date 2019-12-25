В Петербурге 17 мая ожидается теплая погода и небольшой дождь

Температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов.

В понедельник, 17 мая, в Петербурге ожидается летняя погода: температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

В ведомстве пишут, что ночью обойдется без осадков. Местами город окутает туман. В конце дня пройдет небольшой дождь.

Ночью подует переменный ветер со скоростью 1-5 метров в секунду. Днем - юго-восточный, восточный ветер, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

Недавно мы писали, что синоптик Александр Колесов рассказал с чем связана жаркая погода в городе. Эксперт отметил, что в Петербурге преобладал антициклон, когда в городе установилась жара. В связи с этим атмосферное давление было достаточно высоким. Как отметил Колесов, чем ниже показатели термометра, тем ниже становится и давление.

Ранее Piter.tv писал, что россиян ждет настоящее лето в ближайшие дни, возможна аномальная жара.

Фото: Piter.tv