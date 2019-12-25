Россиян ждет настоящее лето в ближайшие дни, возможна аномальная жара

Показатели приблизятся к июльской температуре.

Россиян ждет настоящее лето уже в ближайшие дни, возможна аномальная жара. Об этом журналистам "Известий" сообщили специалисты по климатологии.По мнению экспертов, уже со следующей недели по регионам установится летняя погода. С 17 мая в Москве ожидается аномальная жара. К понедельнику показатели термометров поднимутся до отметки в плюс 29 градусов по Цельсию. Температура воздуха будет теплее, чем обычно в июле.

Представитель"Гисметео" Леонид Старков уточнил, что аномально теплая погода уже наблюдается в Петербурге. В регионе с 13 мая температура воздуха прогрелась до 27,5 градусов по Цельсию.

Это нетипичная для города ситуация. По майской жаре он обошел Москву и даже субтропический Сочи. метеоролог

Сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова полагает, что летние температуры в средней полосе России будут выше климатической нормы. Отклонение от нормы достигнет около трех градусов. Это теплее, чем в предыдущее тридцатилетие.

Петербуржцам пообещали июльское тепло в начале следующей недели.

Фото: Piter.tv