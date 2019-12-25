Петербуржцам пообещали июльское тепло в начале следующей недели

Температура воздуха в эти дни будет на 7-8 градусов выше климатической нормы.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал в Facebook о погоде в Петербурге на ближайшие выходные, а также о сюрпризах, которые ждут горожан во второй половине мая.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье, 15 и 16 мая, синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять циклон, центр которого окажется в районе Псковской области. После 12 дня в городе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха в субботу прогреется до +20…+22 градусов, что на 5-6 градусов выше климатической нормы. В воскресенье похолодает до +17…+19, однако это все равно на 1-2 градуса выше нормы.

Новая неделя в Петербурге стартует с июльской погоды. Антициклон понизит вероятность дождей, воздух прогреется до +24…+26 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы климата.

По-летнему теплая погода задержится в Северной столице до конца второй декады мая, затем похолодает. В последние 10 дней месяца столбики термометров будут держаться на отметках, которые на 1-2 градуса холоднее нормы. В отдельные дни не обойдется без дождей. Ожидается, что май попадет в пятерку самых "мокрых" месяцев 21 века.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.

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