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Эксперт рассказал, с чем связана жаркая погода в Петербурге
Сегодня, 19:13
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kraratau27

Эксперт рассказал, с чем связана жаркая погода в Петербурге

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В городе преобладал антициклон, когда в Северной столице установилась жара. В связи с этим атмосферное давление было достаточно высоким.

В Северной столице за последние дни показатели термометра не опускались ниже +15 градусов. Синоптик Александр Колесов рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", с чем связана жаркая погода в городе. 

Эксперт отметил, что в Петербурге преобладал антициклон, когда в городе установилась жара. В связи с этим атмосферное давление было достаточно высоким. Как отметил Колесов, чем ниже показатели термометра, тем ниже становится и давление. 

По словам синоптика, в ближайшее время в Северную столицу нагрянут циклоны, которые на некоторые время задержатся в городе.

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.

Фото: Piter.tv 

Теги: петербург, погода, синоптик, эксперт
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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