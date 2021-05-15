Эксперт рассказал, с чем связана жаркая погода в Петербурге

В городе преобладал антициклон, когда в Северной столице установилась жара. В связи с этим атмосферное давление было достаточно высоким.

В Северной столице за последние дни показатели термометра не опускались ниже +15 градусов. Синоптик Александр Колесов рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", с чем связана жаркая погода в городе.

Эксперт отметил, что в Петербурге преобладал антициклон, когда в городе установилась жара. В связи с этим атмосферное давление было достаточно высоким. Как отметил Колесов, чем ниже показатели термометра, тем ниже становится и давление.

По словам синоптика, в ближайшее время в Северную столицу нагрянут циклоны, которые на некоторые время задержатся в городе.

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.

Фото: Piter.tv