Петербургу пообещали похолодание с 16 мая

Всему виной – циклон из Архангельска.

После многодневной и почти летней погоды в майском Петербурге в городе вновь прогнозируется похолодание. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик заявил, что ситуацию с погодой в Петербурге 16 мая будет определять тыловая, "холодная" часть циклона, центр которого находится в районах Архангельской области. Погода – облачная с прояснениями, местами – кратковременные дожди с возможными грозами, а температурный фон станет близок к своей климатической норме, пишет Леус.

Температура воздуха достигнет показателей в +17…+19 градусов, в Ленобласти – +15…+20 градусов. Ветер примет северо-западное направление в 5-10 м/с, при грозе – порывистый ветер. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее мы сообщали, как вчера вечером жители посёлка Ульяновка (Тосненский район Ленобласти) поделились фотографиями града.

Фото: Piter.tv