Жители Ленобласти поделились фотографиями субботнего града

Погода в области в воскресенье, 16 мая, также не будет для местных жителей солнечной.

Вечером 15 мая жители посёлка Ульяновка (Тосненский район Ленобласти) поделились фотографиями града, который прошёл в области вечером.

Разразились небеса, - автор поста.

В комментариях под постом петербуржцы также стали делиться своими фотографиями с грозой, дождями и градом, которые сделаны в разных частях города и области.

Погода в Ленобласти в воскресенье, 16 мая, также не будет для местных жителей солнечной. Напомним, что во многих районах 47-го региона пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и грозы. Ночью температура воздуха составит +8..+13 градусов, а днём воздух прогреется до +16..+21 градусов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб