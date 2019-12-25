Дожди и грозы ожидаются в Ленобласти 16 мая

Ночью температура воздуха составит +8..+13 градусов, а днём воздух прогреется до +16..+21 градусов.

В воскресенье, 16 мая, в Ленобласти наблюдается облачность, однако с прояснениями. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во многих районах 47-го региона пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и грозы. Ночью температура воздуха составит +8..+13 градусов, а днём воздух прогреется до +16..+21 градусов. Отмечается, что на протяжении всего дня атмосферное давление будет повышаться.

К тому же, днём 16 мая в Ленобласть нагрянет западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Стоит отметить, что гроза пройдёт в области в сопровождении порывистого ветра.

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