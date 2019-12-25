МЧС: Долгожданный дождь снизойдет на Петербург в понедельник

Однако днем ожидается до +34 градусов.

После наступившей жары в городе жители Петербурга могут задаться вопросом о наступающем дожде. У пресс-службы ГУ МЧС по Северной столицы есть ответ – согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 21 июня на город сможет снизойти кратковременный дождь и гроза.

При этом по предварительной информации в первой половине понедельника все равно ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов. Температура воздуха днем – +32...+34 градуса. Во второй половине дня местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 14 м/с.

С субботы в Петербург и Ленобласть пришла жара – на Финляндском вокзале пассажиры уже встали в очереди, чтобы уехать от духоты. Однако Петербург может побить целых пять погодных рекордов в ближайшие дни – один из них уже был побит вчера, а другой может пасть сегодня.

Фото: Piter.tv