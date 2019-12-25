Иран вводит новое постановление об ограничении инспекций МАГАТЭ из-за того, что США отказались выполнять условия ядерной сделки.

МАГАТЭ не будет иметь доступ к данным камер на ядерных объектах в Иране. Об этом сообщили представители Организации по атомной энергии Ирана после проведенных переговоров с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Иран будет в течение трех месяцев регистрировать и хранить информацию с камер...В течение этого периода МАГАТЭ не будет иметь доступа к этим данным, и они останутся исключительно у Ирана заявление иранских чиновников

Представители ОАЭИ заявили, что если американские санкции будут полностью отменены в течение трех месяцев, тогда Тегеран будет готов предоставить сведения МАГАТЭ. В противном случае эта информация будет удалена из базы навсегда.

Напомним, что глава МАГАТЭ посетил с рабочим визитом Тегеран 20-21 февраля. Гросси прибыл в страну с целью обсудить верификационную деятельность Ирана на его новых ядерных объектах. Переговоры приурочены к вступлению в силу нового иранского постановления, который приостанавливает действие протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Правительство решило сократить объем инспекций специалистов данной организации в качестве реакции на невыполнение Вашингтоном условий ядерной сделки.

Госдеп США выразил обеспокоенность в связи со словами иранского министра о ядерном оружии.

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