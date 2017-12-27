Стала известна причина гибели народной артистки Людмилы Сенчиной

Близкие друзья Людмилы Сенчиной поделились сведениями о тяжелой болезни народной артистки.

Близкие друзья назвали причину гибели Людмилы Сенчиной. Ранее мы писали, что советская артистка умерла в Петербурге . Выяснились подробности тяжелой болезни певицы. Однако, до последних дней своей жизни именитая петербурженка выступала на сцене и вела концертную деятельность.

От чего умерла народная артистка Людмила Сенчина

Друзья певицы рассказывают, что несмотря на боль, Сенчина продолжала улыбаться зрителям. Директор БКЗ “Октябрьской” поделилась сведениями, что знаменитая “Золушка” долгое время страдала от онкологии.

Приступ начался внезапно и Сенчина умерла в половине девятого утра на территории больницы. В учреждении пациентка находилась в течение полутора лет. Отмечается, что смерть певицы стала неожиданностью даже для врачей, потому что доктора не ставили однозначного пессимистического прогноза. Также Людмила Сенчина планировала принять участие в памятных мероприятиях, посвященных блокаде Ленинграда. Днем 27 января они должна была выступать.

О месте и дате похорон Людмилы Сенчиной