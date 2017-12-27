Губернатор Полтавченко: Людмила Сенчина прославила наш город и щедро делилась душевной теплотой

Губернатор Георгий Полтавченко выразил официальные соболезнования родным, близким и поклонникам певицы Людмилы Сенчиной.

Глава Санкт-Петербурга опубликовал на своем сайте текст, посвященный смерти выдающейся певицы Людмилы Сенчиной. Георгий Полтавченко высказал соболезнования в адрес родных и близких артистки, а также назвал ее "певицей безграничного таланта, обаятельной женщиной и главной Золушкой страны".

Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, всем поклонникам творчества Людмилы Петровны Сенчиной в связи с ее кончиной. Певица безграничного таланта, обаятельная женщина, главная Золушка советской и российской эстрады - такой ее знали и любили миллионы поклонников. Ее проникновенный голос трогал самые тонкие струны души. Людмилы Сенчиной больше нет с нами. Но память о выдающейся ленинградской-петербургской исполнительнице, которая прославила наш город и щедро делилась с благодарными слушателями своей душевной теплотой, вечно будет жить в наших сердцах. Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

В словах соболезнования глава города также вспомнил творческий путь Людмилы Сенчиной. Губернатор заявил, что петербуржцы и ленинградцы гордятся воспитанницей Музыкального училища имени Римского-Корсакова. Он поблагодарил Людмилу Сенчину за верность северной столице и неизменное участие в культурной и общественной жизни города.

Ранее мы писали, что Людмила Сенчина завещала похоронить ее на Смоленском кладбище.

Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга