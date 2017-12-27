Людмила Сенчина, последние новости: названа дата похорон певицы, Путин выразил соболезнования

В четверг, 25 января, не стало Людмилы Сенчиной. Последние новости: родные определились с днем похорон певицы. Друзья семьи опубликовали счастливое фото Людмилы Сенчиной, снятое год назад.

Вся Россия скорбит по народной артистке РФ Людмиле Сенчиной. Ранее мы писали, что в Петербурге скончалась Людмила Сенчина. Сегодня, 26 января, стала известна дата похорон великой певицы.

Ушла из жизни Людмила Сенчина. Последние новости. Дата похорон, соболезнования от президента и "счастливое фото" звезды.

1. В СМИ появилась официальная информация о дате и месте похорон Людмилы Сенчиной. Ранее сообщалось, что власти города обсуждают возможные варианты с родственниками певицы. В итоге похороны звезды советской и российской эстрады состоятся в воскресенье, 28 января. Сообщается, что в этот день пройдет церемония прощания с Людмилой Сенчиной. Местом для траурного события выбран Театр музыкальной комедии, где когда-то трудилась артистка. Гражданская панихида намечена на 10 утра. Что касается похорон, то Людмила Сенчина упокоится на Смоленском кладбище рядом с могилой певца Эдуарда Хиля. Точное время похорон станет известно в ближайшее время.

2. Муж и продюсер Людмилы Сенчиной рассказал, как его супруга прожила последние месяцы. Владимир Андреев признался, что о тяжелой болезни певица узнала 1.5 года назад. Она активно боролась с онкологией, практически все это время выступала на сцене. При этом Людмила Сенчина продолжала дарить зрителям добро, теплоту и любовь. Последний концерт артистки состоялся осенью в БКЗ "Октябрьский". Певица планировала возможность выступления на концерте для ветеранов блокадного Ленинграда в конце января. Однако ее не стало за два дня до великого праздника - Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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3. А композитор и музыкант Александр Морозов выложил в Сеть "счастливое фото подруги". Он написал, что встретил Людмилу Сенчину летом на Дворцовой площади Петербурга. У артистки был сольный праздничный концерт. Людмила Сенчина узнала и пригласила на сцену одного из своих самых известных авторов, написавшего для нее хит "Камушки". Они также пообщались после выступления и сделали совместное фото. С тех пор композитор не видел свою подругу, а этот снимок СМИ уже окрестили "последним счастливым фото Сенчиной".

Фото: социальные сети

4. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким певицы. Вместе со звездами эстрады и первыми лицами государства со словами скорби в этот день выступил и президент РФ. Владимир Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой для культуры". Телеграму с соболезнованиями получил муж покойной артистки.