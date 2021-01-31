"ОВД-Инфо": задержаны более 2 тысяч протестующих

В воскресенье, 31 января, в нескольких регионах России проходят несанкционированные акции протеста. По данным правозащитников, задержаны более 2 тыс. человек.
Вторые выходные подряд россияне выходят на улицы, чтобы поддержать оппозиционера Алексея Навального. Люди собираются в колонны и идут по центральным улицам. По последним данным, в Москве задержаны 520 человек. В Петербурге силовики посадили в автозаки 242 человека, в Красноярске – 194, во Владивостоке – 120, в Новосибирске – 103 человека.
Официальных данных МВД о количестве задержанных по стране пока не было. В ходе акций 23 января по стране задержали более 4 тыс. человек. Отметку в 2 тыс. задержанных тогда пересекли около 21:00.
Напомним, что 23 января в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.
Ранее мы сообщили, что у Вознесенского переулка в Москве загорелась полицейская машина.
Видео: Telegram/NEXTA Live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все