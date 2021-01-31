У Вознесенского переулка в Москве загорелась полицейская машина

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В центре Москвы загорелся автомобиль полиции. Появились фото с места происшествия.

Инцидент произошел около часа назад. Ведомственный автомобиль загорелся на Вознесенском переулке, вблизи Тверской улицы. Причины пожара пока неизвестны. Очевидцы утверждают, что незадолго до этого прогремел взрыв.

На данный момент возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщили, что В центре Москвы собрались около 300 протестующих.

Фото: Baza / Telegram

Видео: Раньше всех. Ну почти. / Telegram