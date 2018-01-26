Муж Сенчиной рассказал, как будет выглядеть памятник на ее могиле

Он заявил, что основной портрет и надписи уже все готовы.

Спустя почти четыре года после смерти народной артистки России Людмилы Сенчиной на ее могиле появится надгробие. Как рассказал муж певицы Владимир Андреев, памятник почти готов. В ближайшее время его водрузят на Смоленском кладбище. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам Владимира Андреева, основной портрет и надписи почти готовы. Камни все шлифованные, осталось лишь врезать крест и определить время установки.

Памятник представляет собой две стелы, два крыла, на одном крыле будет изображен большой портрет Людмилы Петровны, а на другом – надпись "Людмила Петровна Сенчина, народная артистка России" и годы жизни. С обратной стороны портрета на шлифованном черном камне будут нанесены строчки из песни, которую она исполняла: "Две верных подруги – Любовь и Разлука – проходят сквозь сердце мое". Рассказал вдовец певицы

Людмила Сенчина умерла в январе 2018 года от онкологического заболевания. Похоронили народную любимицу на Смоленском кладбище возле часовни Ксении Блаженной. До сих пор на ее могиле стоит только крест с фотографией.

Ранее в Петербурге умер реставратор Аничкова дворца и Петропавловской крепости.

Фото: ru.wikipedia.org / Leonrid