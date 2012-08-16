В Петербурге умер реставратор Аничкова дворца и Петропавловской крепости

С реставратором простятся 17 ноября.

В субботу, 13 ноября, скончался почётный реставратор Петербурга Борис Воловода. Ему был всего 51 год. Об этом сообщила пресс-служба Союза реставраторов.

Под руководством Бориса Воловода проходила реставрация Аничкова дворца, Петропавловской крепости, Юсуповского дворца, объектов ГМЗ "Царское Село" и т.д. в прошлом году он получил "Почётный реставратор Петербурга".

С реставратором простятся 17 ноября в 11:00 в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

В пятницу, 12 ноября, умер актер из сериала "Реальные пацаны" Игорь Бондаренко.

Фото: ВКонтакте / СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА