Театр музыкальной комедии готовится к прощанию с Людмилой Сенчиной

Мобильный корреспондент побывал у стен Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. Именно здесь долгие годы трудилась певица Людмила Сенчина.

В Петербурге скончалась известная певица и актриса Людмила Сенчина. Родной театр главной Золушки советской и российской эстрады - Театр музыкальной комедии готовится к траурным мероприятиям в связи со смертью звезды. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал у стен культурного учреждения.

Гражданский репортер заметил собрание людей у входа в театр. Кроме того, на крыльце активно работал дворник, расчищавший подход к театру от снега. Однако сотрудники театра не смогли дать точного ответа о памятных мероприятиях в честь Людмилы Сенчиной в стенах организации. По словам работников, этот вопрос обсуждается на уровне администрации, ответ на него станет известен в ближайшее время. Мобильный корреспондент не заметил в фойе театра какой-либо мемориальной зоны или информационного стенда в честь трагического события.

В это же время в стенах Театра музыкальной комедии проходило запланированное собрание жителей блокадного Ленинграда. Возможно, именно оно усложнило работу администрации в размещении мемориальной зоны внутри здания. Как стало известно Piter.TV, в эти минуты представители Смольного и руководство театра обсуждали план памятных мероприятий в связи со смертью Людмилы Сенчиной.

Ранее мы писали, что Стала известна причина гибели народной артистки Людмилы Сенчиной. Певица большую часть жизни прожила в нашем городе, она долгие году трудилась в Ленинградском театре музыкальной комедии.

Видео: Piter.TV