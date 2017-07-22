В Петербурге скончалась Людмила Сенчина

Сегодня утром стало известно о смерти известной певицы Людмилы Сенчиной.

Сегодня утром, 25 января, стало известно о смерти певицы Людмилы Сенчиной.

О смерти великой певицы сообщил ее продюсер Владимир Андреев. Сообщается, что Людмила Сенчина долгое время болела. Свое день рождения 13 декабря она отмечала в стенах больницы. Андреев сообщил, что она последние 1,5 года провела в больнице, а в 8.30 утра ее не стало.

Людмила Сенчина запомнилась нам по множеству песен. Самыми известными стали "Золушка", "Белый танец", "Нежность" и многие другие.

Видео:www.ludmilasenchina.ru