Людмила Сенчина завещала похоронить ее на Смоленском кладбище

Стали известны подробности завещания певицы Людмилы Сенчиной.

Известную певицу Людмилу Сенчину похоронят в родном Петербурге. Просьба об этом содержится в завещании артистки. Как сообщают СМИ, Людмила Сенчина попросила родных, чтобы ее прах упокоился на Смоленском кладбище. Эту информацию подтвердит также глава Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф. Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".

Точное место и дата похорон еще не определены. Этот вопрос решают родные легенды отечественной эстрады и власти города.

Ранее мы писали, что в Петербурге скончалась Людмила Сенчина . Народная артистка Российской Федерации умерла в возрасте 67 лет. Известно, что перед смертью певица долго и тяжело болела. Она скончалась в Петербурге на территории одной из больниц. В нашем городе Людмила Сенчина провела значительную часть своей жизни. Еще в Ленинграде уроженка украинского села Кудрявцы получила музыкальное образование, а затем большую часть жизни работала в стенах Театра музыкальной комедии.