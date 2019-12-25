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Народную артистку Ахеджакову вызвали в СК в рамках проверки спектакля "Первый хлеб"
Сегодня, 12:16
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Народную артистку Ахеджакову вызвали в СК в рамках проверки спектакля "Первый хлеб"

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Женщина рассказала о беседе со следователями.

Народную артистку Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет в рамках проверки спектакля "Первый хлеб". Об этом россиянка рассказала во время сбора труппы театра "Современник". Она  уточнила, что беседовала с представителями надзорной организации из-за жалобы, которую подали члены "Офицеров России". У нее интересовались о том, почему ее героиня негативно высказывалась о ветеранах.

Мне от этого всего так тяжело.

Лия Ахеджакова, народная артистка

Ранее артистка говорила о травле после премьеры постановки. Позже российская общественная организация "Офицеры России" обратилась с жалобами в Генеральную прокуратуру РФ и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб". В движении находят постановку крайне неуважительным из-за использования ненормативной лексики и пропаганды однополой любви.

Бастрыкин поручил проверить постановку в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов.

Фото: Следственный комитет России

Теги: лия ахиджакова, народная артистка, первый хлеб, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Кино, Тема дня, Культура, Новости России,

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