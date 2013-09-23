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Бастыркин поручил проверить постановку в «Современнике» на предмет оскорбления ветеранов
Сегодня, 20:20
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Бастыркин поручил проверить постановку в «Современнике» на предмет оскорбления ветеранов

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По этому поводу спектакля поступали обращения от общественности.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить на предмет оскорбления ветеранов ВОВ постановку "Первый хлеб" в московском театре "Современник". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре "Современник" председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам, - говорится в сообщении.

Общественность обратила внимание и на то, что актеры использовали ненормативную лексику в одном из спектаклей. 

Ранее мы писали, что в августе авиакомпаняи "Россия" запускает регулярные рейсы на курорты Египта из Москвы. 

Фото: sledcom.ru 

Теги: александр бастрыкин, оскорбление ветеранов, постановка первый хлеб, театр современник
Категории: Новости России, Лента новостей,

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