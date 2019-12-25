"Россия" в августе запустит регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта

Рейсы выполняются в партнерстве с крупнейшим туристическим оператором "Библио-глобус".

Авиакомпания "Россия" с 9 августа начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта. Как сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании, все необходимые разрешения уже были получены.

"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа, - сказал он.

Так, "Россия" получила для выполнения регулярных рейсов по этим направлениям необходимые разрешения от Росавиации.

Выполняться рейсы будут с туроператором "Библио-глобус".

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