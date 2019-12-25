В Петербурге через соцсети продавали ребенка за 30 тысяч рублей

Публикация уже заинтересовала следователей.

В одной из новостных групп посёлка Шушары появилось объявление о продаже несовершеннолетнего.

Автор продавал "ребёнка из подвала" за 30 тыс. рублей в категории "детские товары". Также в посте было написано, что ребенок "вкусный просто ням-ням".

Участников паблика возмутило, что модераторы пропустили такое объявление, через пару минут оно было удалено. Но при этом публикация уже заинтересовала следователей.

В конце прошлого года в Петербурге выявили группу по продаже детей в соцсети.

Фото: Pexels