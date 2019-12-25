В Петербурге выявили группу по продаже детей в соцсети

В правоохранительные органы обратилась уполномоченный по правам ребенка.

В четверг, 1 октября, стало известно, что в правоохранительные органы обратились с просьбой проверить группу в соцсети. Там размещают объявления о продаже детей.

По сообщению ТАСС, в группу пишут и беременные женщины, которые предлагают отдать ребенка после рождения; неизвестные оставляют запросы на покупку детей и неофициальное усыновление.

Летом была похожая история: в Петербурге наказали мужчину, выставившего на "Авито" сына подруги.

Ранее мы писали, что обвиняемый в педофилии инсценировал суицид в суде.

Фото: Piter.TV