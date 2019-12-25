В Петербурге наказали мужчину, выставившего на "Авито" сына подруги

Петербуржец решил преподать урок капризному мальчику.

Прокуратура Приморского района добилась наказания для петербуржца, который выставил на сайте "Авито" объявление о продаже ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Еще в конце мая мужчина опубликовал в интернете объявление о "домашнем питомце", на фотографии к предложению был изображен мальчик. Сам петербуржец признался, что сын ее сожительницы плохо себя вел и капризничал, поэтому объявлением мужчина решил проучить ребенка. Непосредственно продавать мальчика петербуржец, конечно, не собирался.

После вмешательства прокуратура с семьей мальчика встретились органы системы профилактики, а петербуржца оштрафовали.

Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от коронавируса.

Фото: Авито