Обвиняемый в педофилии инсценировал суицид в суде

Подсудимого госпитализировали.

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что в одном из залов Невского райсуда произошел курьезный случай: обвиняемый в педофилии, по всей видимости, инсценировал суицид на заседании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Подсудимый Цаава шесть лет назад работал дальнобойщиком, в рейсы он брал с собой шестилетнюю племянницу, в отношении которой совершал насильственные действия сексуального характера. Позже в сеть были слиты фото, которые делал мужчина на телефон. Цааву задержали в июле прошлого года, когда он работал водителем троллейбуса.

В ходе заседания подсудимый чем-то порезался. Чем именно, не уточняется. В суде не исключают, что это была лишь демонстрация. Угрозы жизни мужчине нет, его госпитализировали.

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Фото: Piter.TV