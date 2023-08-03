Умерла народная артистка Ирина Мирошниченко

Ей был 81 год.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Актриса скончалась в 11:35. Дату и время прощания с Мирошниченко назовут позже. Ранее в СМИ сообщалось, что ее госпитализировали в связи с остановкой сердца. Врачи оценивали состояние артистки как тяжелое.

Напомним, Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Их знали только в лицо", "Зимняя вишня" и другие. В 1998 году Мирошниченко получила звание народной артистки РСФСР.

Ранее мы сообщали, что советский и российский композитор Александр Колкер скончался в Петербурге.

Видео: Telegram / 14News