Советский и российский композитор Александр Колкер скончался в Петербурге

Информацию о времени и месте прощания предоставят позже.

Во вторник, 1 августа, известный советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер скончался в Петербурге на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба городского Союза композиторов в социальных сетях.

Информацию о времени и месте прощания с композитором предоставят позже. О причинах смерти не сообщается.

Напомним, что Александр Колкер является автором более 100 музыкальных произведений к фильмам. В частности, он написал музыку для "Трое в лодке, не считая собаки", "Труффальдино из Бергамо", "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Свадьба Кречинского". Кроме того, авторству Колкера принадлежат известные советские песни "Стоят девчонки", "Ночной трамвай", "Карелия". В феврале прошлого года композитор пострадал от нападения мужчины в лифте: приезжий с Дальнего Востока нанес ему ножевое ранение.

Фото: ИТАР-ТАСС (Алексей Филиппов)