Лукашенко заявил об угрозе "индивидуального террора"

Глава Белоруссии рассказал о методах давления на республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что внешние силы после неудавшейся "цветной революции" в республике перешли к методу "индивидуального террора" в отношении граждан страны, которые поддерживают действующую власть. Об этом глава государства заявил Владимиру Путину, с которым встречается в Петербурге.

И самое главное, если в общем говорить, Владимир Владимирович… Мы все время, и тогда с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа... Они перешли к индивидуальному террору. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик заметил, что информировал российского коллегу по некоторым отдельным вопросам. Он уточнил, что каждые сутки происходит развитие ситуации. Сейчас Минск фиксирует "террор" против лиц, которые откровенно и открыто выступали за существующее государство. В частности, речь идет о депутатах.

Лукашенко призвал уделять все внимание безопасности Минска и Москвы.

Видео: Telegram/Пул Первого