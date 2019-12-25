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Лукашенко заявил об ощутимом экономическом эффекте от взаимодействия с Россией
Сегодня, 12:00
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lesjasap

Лукашенко заявил об ощутимом экономическом эффекте от взаимодействия с Россией

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Глава Белоруссии встретился с губернатором Брянской области.

Александр Лукашенко заявил об ощутимом экономическом эффекте от взаимодействия республики с Россией. Об этом белорусский политик рассказал на встрече с главой Брянской области Александром Богомазом.

Это хороший вклад в экономику Беларуси. И для России это существенно. Мы нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что недавно проведенный Форум регионов позволил Минску и Москве заключить контракты на сумму более 750 миллионов долларов. Лукашенко заявил, что также имеет в виду эффект от соглашений, который заключается в увеличении числа рабочих мест, оплате труда.

Хорошо, что мы в этих условиях - и коронавирусных, и обострения международной обстановки - нашли пути взаимодействия

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко вспомнил святое для белорусов и русских событие.


 

Теги: александр богомазов, александр лукашенко, белоруссия, брянская область, экономика
Категории: Лента новостей, Общество, Мировые новости, Новости России,

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